Genoa, Preziosi “Mi farò perdonare dai tifosi”

GENOVA 26 GIU. “Voglio riconquistare l’affetto dei tifosi e sono sicuro che riuscirò in questa stagione che sta per iniziare”.

Sono le parole del presidente del Genoa Enrico Preziosi che, nonostante le numerose dichiarazioni che lasciavano intendere una cessione della società in passato, non ha del tutto abbandonato l’idea di continuare a reggere il timone del club più Antico d’Italia.

Parole che sembrano preludere colpi di mercato che possano accontentare le ambizioni dei tifosi: dai corridoi del calciomercato però non arrivano notizie di arrivi importanti.





Queste ultime dichiarazioni potrebbe dunque non far troppo piacere alla tifoseria che negli ultimi mesi ha mostrato il proprio disprezzo per l’operato di Preziosi con striscioni in tutta la città.

fc