Genoa, Preziosi interessato a Leandro Castan

Continuano le voci di mercato in casa Genoa dopo che si è aperto ufficialmente il calciomercato.

Nessun movimento ufficiale per ora soltanto rumors che si susseguono giorno dopo giorno.

Per quanto riguarda la difesa l’ultimo nome uscito in ordine di tempo è quello di Leandro Castán, ora alla Roma ed ex di Torino e Sampdoria.





Il difensore non è mai sceso in campo in questa stagione mentre la scorsa al Toro era partito titolare ma i problemi fisici lo hanno spesso messo ko.

Potrebbe essere una scommessa, la seconda dopo Rossi, su un giocatore di valore tecnico sicuramente importante per il Grifone.

