Genoa | Preziosi contestato; standing ovation per il Gasp

GENOVA. 2 APR. All’entrata in campo di Mister Giampiero Gasperini, ex del Genoa c’è stata una vera e propria standing ovation con tutto lo stadio in piedi ad applaudire dell’ex tecnico del Genoa ora alla guida dell’Atalanta.

Durissima la contestazione, invece, nei confronti del presidente Preziosi, da parte dei tifosi che è da solo in tribuna d’onore.

Il presidente, in piedi sulla tribuna d’onore, è stato accolto al coro di “noi non siamo giochi preziosi” ed è stato più volte insultato Gradinata Nord che ha anche esposto una gigantografia del presidente con il segno del divieto.

Sulla gradinata campeggia un enorme striscione con la scritta “Il Genoa non ha padroni, il Genoa è dei genoani”.