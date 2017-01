Genoa, prevendita per la sfida con il Crotone

GENOVA 18 GEN. È iniziata ieri mattina al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico, nelle ricevitorie Listicket e online su www.listicket.com, la prevendita per il match con il Crotone in programma domenica 22 gennaio (ore 15:00 stadio Luigi Ferraris). Questi i prezzi fissati al netto dei diritti di prevendita, non applicati peraltro al Ticket Office (*tariffa ridotta da 8 a 16 anni non compiuti): Tribuna Inferiore Centrale 100 euro (*50), Tribuna Superiore 50 euro (*25), Distinti 40 euro (*20), Gradinata 25 euro (*15), Settore Ospiti 25 (*15, per gli Under 14 anche senza tessera del tifoso, tramite acquisto compiuto da titolare di tot).

Il match Genoa-Crotone sarà gratuito per gli Under 14 nei settori Distinti e Gradinata Sud, seguendo le procedure indicate nella sezione Stadio/Biglietti omaggio Under 14 del sito ufficiale.