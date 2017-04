Genoa, presentato il ritiro estivo di Neustift

GENOVA 2 APR. Questione di feeling, come nella canzone. Ma anche di standard organizzativi ottimali e un’accoglienza difficili da riscontrare altrove con queste prerogative. Per il dodicesimo anno non consecutivo il Genoa svolgerà la prima parte di preparazione estiva nel ritiro di Neustift im Stubaital, in Austria, tra le suggestioni paesaggistiche della Val Stubai. Portandosi dietro nella seconda settimana di permanenza i giovani che parteciperanno al camp allestito dalla società a un tiro di schioppo. In località Fulpmes. “E’ sempre una grande gioia ospitare il club più antico in Italia e faremo il massimo per garantire le migliori condizioni professionali alla squadra, oltre che un ambiente rilassante per i tifosi a cui rivolgiamo i nostri saluti e a cui diamo appuntamento se lo gradiranno” ha introdotto la conferenza di presentazione Sepp Rettenbacher, presidente del consorzio turistico della valle.

Anche quest’anno la Val Stubai si conferma un polo calcio-centrico. Una meta ambita tanto dalle rappresentative nazionali quanto dai club. “Avremo anche la Russia padrona di casa al Mondiale 2018 e probabilmente una squadra della Bundesliga” aggiunge il direttore del consorzio Roland Volderauer. “Non mancheranno le novità a livello di offerte e proposte. A partire dalla nuova funivia, la più lunga in Europa che arriva sino al ghiacciaio, disegnata dall’azienda Pininfarina. Inoltre nuovi sentieri e un parco giochi tra i corsi d’acqua nei pressi della pista di slittino”. Non solo. “Abbiamo messo a punto pacchetti competitivi rivolti ai supporter, grazie alla collaborazione con l’agenzia Elvy Tours di Genova, con la possibilità di utilizzare la Stubai Card per alcuni servizi” commenta l’addetto operativo Gebhard Schoepf. “Sono previsti forti sconti per i nuclei famigliari, i bambini sotto i cinque anni non pagano e poi abbiamo numerose soluzioni per appartamenti e hotel di varie categorie. Inoltre l’agenzia organizza un pullman per il viaggio”.

La comitiva si insedierà come al solito nel modernissimo Vitalhotel Edelweiss, ristrutturato magnificamente con gli ultimi lavori. “Siamo contenti di poter riabbracciare gli amici della Val Stubai” conferma il responsabile del settore giovanile rossoblù Michele Sbravati, accompagnato dal direttore marketing Daniele Bruzzone a fare gli onori di casa. “Vi dovrete preparare all’ondata di bambini in arrivo con i genitori. I camp hanno un loro valore tecnico. Una tesi confermata dalla presenza di Pellegri quattro o cinque anni fa. Faremo i camp anche in città, alla Sciorba, a Bardonecchia ed Alba Adriatica che è la novità di questa edizione. Credo che la continuità sia il leit-motiv della sinergia con la Val Stubai”. Tra gli eventi la serata di benvenuti in piazza. I test amichevoli che saranno ufficializzati in seguito. Una grande serata il 21 luglio con una festa sotto le stelle, a ridosso delle cascate, con giochi di luce, musica e piatti tipici.