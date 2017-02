GENOVA 19 FEB. Possiamo dire che i tifosi alla fine hanno scelto l’indifferenza, forse l’arma peggiore, per accogliere la squadra del Genoa dopo la pesante scoppola subita a Pescara.

Si temeva che all’aeroporto Cristoforo Colombo andasse in scena una protesta vivace e numerosa nei confronti della squadra, difatti le forze dell’ordine hanno blindato lo scalo aeroportuale del capoluogo ligure.

Il volo charter era atteso per le ore 20, ad accogliere la squadra fuori agli arrivi c’erano però neanche un centinaio di tifosi che hanno insultato la squadra e bloccato il bus colpendolo con qualche manata per poi lasciarlo partire.

La maggior parte dei tifosi ha scelto dunque l’indifferenza, perche secondo quanto emerge dai vari forum dei tifosi, la colpa non viene data a squadra e tecnico ma principalmente al presidente Preziosi e alla sua politica di continua compravendita di calciatori.

