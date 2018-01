Genoa, per la mediana piace Acquah del Toro

Dopo la sfida sul campo continuano ad incrociarsi i destini di Genoa e Torino, questa volta però non sul rettangolo verde ma nelle sale del calciomercato.

Il tecnico del Genoa Ballardini avrebbe chiesto a Preziosi e Perinetti un rinforzo in mezzo al campo e l’ex dirigente del Palermo avrebbe individuato nell’ex Samp Acquah il profilo giusto per dare peso alla mediana del Vecchio Grifone.

Poche le presenze, tra infortuni e problemi tattici in questa stagione non ha trovato lo spazio che si sarebbe aspettato a inizio campionato: tre in serie A e tre da titolare in Coppa Italia.





La cessione potrebbe convenire a tutti e tre gli attori di questa trattativa per ora ancora in fase iniziale.

fc