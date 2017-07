Genoa, partita forte la campagna abbonamenti

GENOVA 17 LUG. E’ partita forte la Campagna Abbonamenti per il campionato 2017/18. Il taglio del nastro nel primo giorno riservato ai rinnovi a prezzi agevolati, presso il Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico, aperto anche lunedì in orario 10-19, ha portato la bellezza di quasi 500 tessere rinnovate nelle prime tre ore. Un dato significativo per questa partenza, insolitamente ritardata rispetto agli anni scorsi, ma che ancora una volta testimonia la fame di calcio che si respira sulla piazza rossoblù. La giornata non lavorativa per i più ha sicuramente acceso la miccia, invogliando tanti supporter a prendere la strada verso la struttura, gestita dalla società in collaborazione con la Fondazione Genoa 1893. Per i vecchi abbonati c’è la possibilità di acquistare i titoli di accesso stagionali a costi bloccati sino al 29 luglio. Tutti i giorni, lunedì inclusi. We are Genoa!