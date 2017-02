Genoa, oggi riposo concesso da Mandorlini

GENOVA 27 FEB. Dopo il pareggio in casa con il Bologna – che ha permesso al Genoa di respirare una boccata d’aria fresca – mister Mandorlini ha concesso alla squadra un giorno di riposo, fissando la ripresa degli allenamenti martedì pomeriggio sul campo del ‘Signorini’.

Il gruppo capitanato da Nicolas Burdisso inizierà la preparazione volta alla gara in trasferta con l’Empoli, programmata per domenica 5 marzo alle 15:00 e per la quale non sono attese squalifiche da parte del giudice sportivo. Una trasferta insidiosa quanto importante per delineare il futuro di una stagione iniziata bene e proseguita malamente. Il pareggio ottenuto domenica può essere un inizio nuovo.