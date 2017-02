Genoa, Mandorlini torchia il suo gruppo

GENOVA 24 FEB. Una serie di allenamenti interminabili per accelerare il passo verso la sfida con il Bologna. Anche oggi la squadra è rimasta in campo sino a quando c’era luce, per proseguire nella full-immersion di questi primi giorni sotto le direttive di mister Mandorlini. Terminato il riscaldamento sono stati eseguiti addestramenti tattici specifici, sia a livello collettivo che per reparti, cadenzati dalle istruzioni elargite dal tecnico a profusione. Poi una partitella dieci contro dieci, a perimetro ristretto, come strumento per le prove generali che verranno ripetute nella rifinitura prima del trasferimento in ritiro.

Non si è allenato con il gruppo il centrocampista Edenilson che oggi è diventato papà per la seconda volta di un maschietto, Miguel, che farà compagnia al primogenito, Murillo, allargando la famiglia costruita con la moglie Bruna. La prevendita per il match con il Bologna prosegue intanto nei consueti punti vendita. Da sabato al Ticket Office al Porto Antico (chiuso lunedì), e sino a venerdì 3 marzo compreso, gli abbonati di Gradinata Sud possono ottenere e convalidare il titolo di accesso, già compreso nel prezzo dell’abbonamento, per assistere al derby di sabato 11 marzo (nei Distinti o per il Settore 5).