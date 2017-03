GENOVA 4 MAR. Buona la prima. E la seconda? A neanche due settimane dallo sbarco a Pegli, giorno dopo giorno, mister Mandorlini si sta calando nella nuova realtà lavorativa. I problemi non mancano, inutile fare gli struzzi. Come la determinazione ad affrontarli per lasciare la sua impronta, a partire dal calco tattico. Come mancava l’adrenalina del campo quando si stava fuori. “Non è stato semplice l’impatto, però mi reputo ben allenato a tutte le situazioni. E soprattutto sono contento di essere rientrato in un grande club qual è il Genoa. Stavo molto peggio a restare lontano. Sarebbe bello riuscire a superare le difficoltà tutti insieme”.

A Empoli i tifosi per esempio non mancheranno di sostenere la squadra. Cosa che era venuta un po’ meno con il Bologna. “Mi piacerebbe portare a casa un risultato positivo pure per questo motivo. Il loro apporto è determinante tanto più in questi frangenti. Andiamo ad affrontare una squadra vivace, brava sulle palle inattive e in buona salute. Dovremo essere umili e votati al sacrificio. Le conoscenze iniziano a essere più approfondite da parte mia. In settimana stiamo ampliando le situazioni di gioco su cui lavoriamo, ma in questa fase punto a dare continuità alla formazione in attesa di migliorare vari aspetti. C’è bisogno di qualche risultato importante per scacciare le preoccupazioni che ci portiamo dietro”.

Tra una valutazione e l’altra sull’andamento generale, c’è spazio per qualche considerazione sui singoli. “Pensiamo all’Empoli e non facciamo calcoli di convenienza per il derby. La mancata convocazione di Pandev è un provvedimento della società che è stato condiviso. Izzo per noi è un giocatore importante e lo aiuteremo in ogni modo. Lui capitano per una partita? E’ un’idea che mi piace e ne parlerò con Burdisso, che domani festeggia le 100 presenze in campionato. Lamanna è il titolare e ha grandi capacità. Gli errori possono capitare, abbiamo fiducia in lui. Ntcham mi sta stupendo. Ho molta considerazione nei suoi confronti come in tutti. Un gol può cambiare gli aspetti psicologici. Sta lavorando non bene, di più”.