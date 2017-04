Genoa-Lazio, pagelle LN: Palladino torna protagonista

GENOVA 15 APR. Un buon pari per il Genoa in una partita contro un avversario così difficile come la Lazio di Simone Inzaghi.

Spiccano le prestazioni di Lamanna, Simeone e Palladino mentre è ancora in difficoltà capitan Burdisso.

Ecco le pagelle LN:





LAMANNA: 7 Ritorna in campo ed è subito protagonista parando il rigore di Biglia

MUNOZ: 6 Ritorna ad essere importante in marcatura

BURDISSO: 5,5 Non è nel momento migliore della sua carriera

GENTILETTI: 5,5 Soffre un pò la velocità degli avanti biancocelesti

LAZOVIC: 6 Rigenerato dalla cura Juric torna ad essere più propositivo

NTCHAM: 5,5 Ci mette impegno ma alcuni errori banali li compie sempre

VELOSO: 6 Torna in campo non in ottima forma, ma la sua classe serve a questa squadra

RIGONI: 6 Torna a dare quello fosforo necessario nella mediana

LAXALT: 6 Come Lazovic ritorna ad essere pericoloso anche in fase offensiva

PALLADINO: 6,5 Con Juric torna titolare e lo ripaga con un bell’assist per Simeone

SIMEONE: 7 Spacca la partita tornando al gol con uno splendido colpo di testa

PANDEV: 7 Entra in campo e segna una rete e sfiora il secondo gol in contropiede

CATALDI: 6 Corsa e grinta e tanto cuore

HILJEMARK: sv

FC