Genoa-Lazio, Juric “Fiducia nei ragazzi”

GENOVA 15 APR. Ripartire insieme per mettere in sicurezza il bene più importante. La permanenza in Serie A per l’undicesima stagione consecutiva. Un traguardo ancora da conquistare. E’ il momento di dare un segnale, affilare gli artigli e mister Juric chiama a raccolta tutti. Giocatori e pubblico. Alla vigilia della gara con la Lazio, l’immagine del mister con capitan Burdisso e Rigoni è la cartolina su cui scrivere i propositi da francobollare. Alè, Genoa. “Voglio trasmettere tutta la fiducia che ho nella squadra sia dal punto di vista umano che sportivo. Siamo pronti a dare battaglia in queste sette partite per lavare la brutta immagine che ci portiamo dietro. Siamo consapevoli che non meritiamo il loro sostegno, però chiedo ai tifosi che ci diano una grossa mano questa settimana. Non mi piace che i giocatori non esprimano le proprie idee e opinioni, prendano solo gli insulti e non possano dire le cose. Li ho visti molto concentrati in questi giorni. Sappiamo di trovare un’avversaria in salute con grandi risorse ma sono convinto che faremo una grande partita. Domani ci sarà un Genoa tosto, aggressivo e calcisticamente cattivo. Cosa ho imparato durante questa parentesi? La mia risposta è che quando ti trovi in una situazione del genere tutti hanno commesso degli errori. Non credo che sia mai mancata la volontà di fare bene da parte dei giocatori, da parte di nessuno di loro. Ho commesso degli sbagli più come gestore di situazioni che come allenatore, perché non ho protetto al meglio le mie idee facendo così un torto alla squadra, a me stesso e anche alla società. Ho passato un gennaio brutto. Sono convinto che questi ragazzi, e me lo hanno dimostrato in settimana, abbiano tantissima volontà e motivazioni fortissime per dare un’immagine diversa. Sono convinto che faranno le partite giuste e che saremo una squadra vera”.

Riannodare i fili sfilacciati dalla serie negativa di risultati. Ritrovare il bandolo della matassa il più in fretta possibile. “Divido la mia permanenza in due parti. Sino a gennaio penso che avevamo giocato un bel calcio, con carattere e spirito di combattenti. Un clima positivo con la crescita costante dei giocatori. Dopo sono subentrate tante difficoltà e non è stato facile. Con il mio ritorno ci sarà un Genoa con concetti diversi con cui interpretare la gara, porto di nuovo le mie idee e la mia mentalità che poi è quella in cui si identifica la squadra. Mi spiace molto per Izzo, ma sono contento che sia caduta l’accusa di combine. Ha grandi doti. E’ un ottimo difensore e ha anche qualità di impostazione. E’ una perdita enorme ma chi scenderà in campo domani farà bene. Abbiamo giocatori come Biraschi e Munoz che possono giocare bene al suo posto. Per il ruolo di portiere non è facile quando uno perde fiducia, Lamanna deve averne perché ho piena stima in lui e nelle sue qualità che aveva dimostrato. Ha commesso errori più a livello psicologico che tecnico. Sono convinto che farà benissimo. Il ritorno di Veloso è fondamentale perché ha i tempi giusti. Ha doti e limiti come tutti, capisce il gioco ed è utile sia nella fase offensiva che difensiva. Sono contento che ci sia, anche se non so che tenuta abbia. La Lazio schiera un tridente che è tanta roba, se non il migliore in assoluto poco ci manca. Abbiamo lavorato su come fermarli. Voglio sette finali, sette battaglie. Dobbiamo avere una mentalità positiva. Ntcham è un elemento particolare che alterna qualità ed errori, spero che possa crescere. Simeone è fortissimo in area di rigore, devi creare quelle situazioni in cui lui è molto bravo per sfruttare le caratteristiche. Non guardo in faccia nessuno, scelgo in base alle cose che vedo. Sicuramente il mio è un altro metodo di lavoro, poi a dare il giudizio è sempre il campo. Quello che conta è come si approcciano le partite”.