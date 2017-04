Genoa-Lazio, formazione: Lamanna torna titolare

GENOVA 15 APR. Alla ricerca dei segnali giusti, di una prestazione positiva, di energie nuove con cui arare il terreno di gioco in lungo e in largo. Al termine del ciclo di allenamenti settimanale mister Juric ha comunicato la lista dei ventitré convocati per la gara con la Lazio. La seduta di rifinitura diretta dal tecnico croato ha fugato gli ultimi dubbi. I giocatori hanno perfezionato le prove tattiche e fatto tesoro delle indicazioni ricevute, dopo la riunione iniziale indetta per soffermarsi sui punti di forza e quelli in cui provare a smascherare gli avversari. In serata la squadra si ritroverà in ritiro. Questi i giocatori a disposizione con i rispettivi numeri di maglia: 3 Gentiletti, 8 Burdisso, 9 Simeone, 10 Ntcham, 11 Palladino, 14 Biraschi, 15 Hiljemark, 16 Beghetto, 21 Orban, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 28 Brivio, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 44 Veloso, 58 Faccioli, 64 Pellegri, 93 Laxalt, 94, Cataldi, 99 Ninkovic.