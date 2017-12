Genoa, Laxalt: Torino avversario ostico

Diego Laxalt, come uno Zorro traslato ai tempi moderni, lasciò la sua firma, zic zac, sul pareggio 3-3 in casa del Torino due anni fa all’Olimpico.

Chissà se l’esterno uruguaiano, in odore di Mondiale con la Celeste, sarebbe disponibile a un fioretto per vivere un’altra serata come quel 28 ottobre 2015. Una doppietta e via. Un punto pesante in classifica. “Noi siamo in piena lotta per salvarsi. Sappiamo che la strada è lunga e ogni punto perso rischia di incidere alla fine” il pensiero detto ai microfoni di Mediaset Premium HD.

“Le ultime prestazioni e i risultati devono dare fiducia al gruppo di poter fare bene, credere nelle nostre qualità anche contro avversari forti come il Torino, in corsa per obiettivi diversi rispetto ai nostri.





I granata sono una squadra di qualità. Punti deboli? Credo che si possano trovare magari in campo durante la partita, sempre ammesso che ci siano, a seconda dello svolgimento e delle sensazioni che la gara trasmette”.

Questo sarà il primo anno senza voli transoceanici nelle vacanze di Natale per raggiungere i famigliari.

“Sì, niente viaggi per ora, vedremo quando arriverà la sosta. Ci prepariamo a vivere un fine settimana dedicato al calcio. Non sono questi i problemi. Sarebbe importante chiudere con un risultato positivo e affacciarsi sull’anno nuovo dando continuità. Il modo migliore per fare gli auguri ai tifosi.

Sabato potrò riabbracciare alcuni elementi come Rincon e Burdisso con cui ho condiviso tante esperienze. Non sono uno che alzi il telefono per restare in contatto, ma sono amici veri che quando li incontro non serve parlarsi per capirsi”.