Genoa, Lapadula “Non vedo l’ora di esordire”

GENOVA 17 AGO. Un giocatore da Genoa. Alzi la mano chi non ha ancora sentito accennare al nuovo bomber Gianluca Lapadula in questi termini? E va bene. C’è ancora qualcosa da aspettare, però l’attesa premia. Ricordate un anno fa? Tutto fatto, sembrava. Invece, dietro-front.

“Il Genoa era nel mio destino, è una questione di pelle. Non lo so spiegare del tutto, ma è così” dice l’attaccante, sguardo sveglio e modi gentili. Da una settimana è tornato a respirare l’aria del Centro Signorini, dopo essere stato al Riattiva di Lavagna per la rieducazione. “Un’estate fa ero stato a un passo, ricordo tutto. Il presidente e il mister mi avevano espresso la loro stima. Il futuro poi aveva preso un’altra direzione. Stavolta ho scelto di venire a Genova, avevo pure altre offerte. In tempi non sospetti avevo detto al procuratore, Libertazzi, che questa era la piazza giusta per me. Per tutta una serie di motivi. I genoani, è risaputo, apprezzano i giocatori che danno tutto. Un po’ mi rivedo in questa caratteristica. Spero di riuscire a dimostrarlo”.

Il gruppo ha cercato di farlo sentire subito a suo agio. Missione compiuta. Gianluca ci ha messo un amen, come in quei guizzi sotto porta, a girare le chiavi dello spogliatoio nel verso giusto. Apriti, Sesamo. “Tanti ragazzi li conoscevo già. Bertolacci, Perin, Migliore, Biraschi, Galabinov, Izzo e così via. Un lungo elenco. Un altro dei motivi è che sapevo di trovare un gruppo sano, giocatori seri, cultura del lavoro. Sono stati tutti carini. Un grazie, sentito e doveroso, lo rivolgo a chi mi ha aiutato e lo sta facendo. I dottori Gatto e Stellatelli, il prof. Barbero. I fisioterapisti del Riattiva e del Grifone. Ho riscontrato una dedizione eccezionale”. Vederlo scattare a bordo campo induce all’ottimismo. Guai però ad accelerare i tempi. “Sto eseguendo da giorni lavori di tipo aerobico, con potenziamento muscolare di carattere generale. Stare con i compagni mi ha cambiato l’umore. Poi arriverà la fase di adattamento. Muoio dalla voglia di giocare a Marassi: in Tim Cup ho fatto il tifo in tribuna, mi sono goduto l’atmosfera. Penso di potermi trovare bene negli schemi. Nella stagione di Pescara il modulo era lo stesso”.