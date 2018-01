Genoa, la situazione dell’infermeria rossoblu’

Un bollettino che si aggiorna, come cliccando sul tasto F5, di ora in ora. Notizie positive, alternate ad altre meno. A tre giorni dalla sfida che vale come scontro diretto con il Sassuolo, mister Ballardini sta facendo l’appello dei disponibili e i conti con i buchi nello spogliatoio determinati dall’influenza. Virus che girano e stanno mettendo al tappeto milioni di italiani. A marcare visita oggi è toccato a Izzo. Il difensore già nel giro della Nazionale è stato colpito da un attacco febbrile ed è rimasto a riposo sotto terapia. Solo lavoro di recupero per Veloso, che accusa uno stato infiammatorio a un ginocchio e Migliore che prosegue l’iter riabilitativo tra il ‘Signorini’ e il ‘Riattiva’.

Giù dal letto, via le coperte, pronti per l’allenamento. Dopo Pellegri a Pegli sono tornati a esercitarsi Bertolacci e Palladino, entrambi di nuovo nel cono visuale dello staff tecnico. Nella giornata di ieri, apertasi con il classico pranzo di gruppo nella club house, la squadra ha effettuato un’unica seduta, con l’obiettivo di iniziare la fase di scarico e smaltire le fatiche lasciate dalla doppia sessione svolta ieri. All’interno del perimetro di gioco, esaurito il riscaldamento per tutelare i muscoli, i giocatori sono stati sottoposti ad addestramenti di natura tattica e partitelle connotate da un’intensità accentuata. Giovedì è in calendario un allenamento a porte chiuse.