Genoa, Juric “Guardiamo al futuro”

GENOVA 11 APR. Di nuovo in sella per riprendere le redini e lanciarsi nel salto degli ostacoli. Dopo l’ufficializzazione del ritorno in panchina e l’incontro con il presidente, il tecnico Ivan Juric si è materializzato a Pegli per guidare il primo allenamento. Queste le prime parole a botta calda. “Sento di essere tornato a casa. È un periodo di difficoltà per la squadra, personalmente sono carico e determinato a dare il massimo per migliorare la situazione. Abbiamo bisogno di guardare avanti per uscirne, senza nasconderci dietro le preoccupazioni. Dobbiamo cercare di essere positivi, pronti a battagliare e dimostrare che si può fare meglio. Penso che se siamo in questa situazione, dopo un bellissimo girone d’andata, tutti abbiamo commesso degli errori. Bisogna dare tutto e non pensare a niente con l’obiettivo di giocare con il cuore e tirarci fuori prima possibile. In questo momento servono i giocatori e serve il pubblico. Spero ci dia una grande mano, dobbiamo dimostrare di essere genoani e avere il sostegno della nostra gente anche se non lo meritiamo. Mi auguro che i tifosi capiscano e ci aiutino in queste settimane. Nessuno mi ha dovuto convincere per tornare, perché per uno come me che ha giocato nel Genoa non c’è da pensarci. Per me è il massimo allenare qui. Al di là di tutti gli aspetti è un onore esserci di nuovo. Ho fatto tante riflessioni, è tempo di guardare al futuro e pensare a fare bene. Penso alle sette partite, sono concentrato sulla Lazio e il resto non mi interessa”.