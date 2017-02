Genoa, Izzo e Cataldi allo stage azzurro

GENOVA 21 FEB. È iniziato ufficialmente presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano il secondo raduno, dopo quello di novembre, per calciatori emergenti convocato dal commissario della Nazionale Gian Piero Ventura. Il difensore Armando Izzo e il centrocampista Danilo Cataldi fanno parte del gruppo dei ventidue che si sono ritrovati presso il quartier generale sportivo della Figc, per allenarsi martedì e mercoledì con allenamenti doppi in entrambe le giornate.

Per quanto riguarda le Nazionali giovanili, Luca Zanimacchia è con l’Under 19 dell’allenatore federale Roberto Baronio per preparare l’amichevole con la Francia, che si giocherà mercoledì (ore 14:30) allo stadio “Dall’Ara” (diretta su Rai Sport). Pietro Pellegri invece è stato chiamato dall’allenatore federale dell’Under 17 Emiliano Bigica in occasione del doppio test con l’Austria, martedì (ore 14:30) allo stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino e giovedì (ore 11:00) al Centro Tecnico Federale di Coverciano.