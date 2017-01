Genoa, ira Preziosi “Presi gol banali”

GENOVA 23 GEN. Il pareggio del Genoa in casa contro il Crotone pesa quasi quanto una sconfitta, sia ai tifosi ma anche alla società.

Ieri il Presidente Preziosi è stato intervistato dai media ma il suo stato d’animo era molto nervoso ed ha risposto in maniera molto piccata alle domande che gli sono state poste.

“Dovevamo vincere, non ci sono alibi. Sui calci di punizione bisogna marcare e noi non lo abbiamo fatto subendo due reti banali su calci da fermo. Le cause della nostra crisi non sono assolutamente dovute al mercato, anche se probabilmente interverremo soprattutto a centrocampo”.

Poi due parole sul tecnico Juric, che si dice sia in bilico dopo questa serie di risultati “Ho avuto un confronto con Juric ma sicuramente quello che ho da dire a lui non vengo a dirlo a voi”.

