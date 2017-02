Genoa, iniziata la prevendita per Empoli

GENOVA 28 FEB. E’ iniziata la prevendita del settore ospiti per la trasferta di Empoli in calendario domenica allo stadio Castellani con inizio alle ore 15. I biglietti di Curva Sud sono riservati ai possessori di tdt / away card e reperibili nei punti Bookingshow oppure online con modalità stampa a casa. Il termine della prevendita è fissato sabato alle 19. Pullman sono stati organizzati per i tifosi dai Genoa Club Bonilauri, Amt e Figgi do Zena.

L’acquisto dei tagliandi è consentito previa presentazione delle tdt in originale unitamente a documento d’identità. Per i minori di anni 14 non è necessaria la tdt, il tagliando può essere acquistato da un titolare di tdt. Per questa gara è attuata l’iniziativa “Porta un Amico allo Stadio, previa esibizione di tdt da parte dell’acquirente e documento d’identità per il titolare dell’altro tagliando che non ne è provvisto.

Ogni eventuale abuso e violazione delle norme che regolano l’uso della “Tessera del Tifoso” comporta il ritiro della stessa. L’acquisto dei due titoli di accesso e l’ingresso allo stadio dei due utilizzatori deve avvenire contestualmente. I titoli di accesso acquistati con le modalità di cui sopra sono incedibili. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti.

Il costo del tagliando di Curva Sud Ospiti è di 25 euro tariffa intera, 15 euro con la riduzione prevista per Over 60 (nati prima del 6 marzo 1957), Under 14 (nati dal 6 marzo 2003), invalidi superiori al 65%, donne e militari. Accesso al settore “Curva Sud Ospiti”: varchi 01-02-03-04-05. Apertura ingressi dalle ore 13 salvo differenti comunicazioni.