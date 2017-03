Genoa in contestazione: Preziosi pronto a lasciare

GENOVA 16 MAR. La contestazione dichiarata dalla tifoseria genoana potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso in una stagione nata bene ma che si e via via rovinata fino al derby perso sabato scorso.

A Preziosi non è andato giù io comunicato pubblicato dalla tifoseria organizzata che invitava i tifosi alla contestazione al Pio.

Il massimo dirigente rossoblu avrebbe manifestato l’intenzione di portare la squadra distante da Genova e dunque da pressioni a suo dire insostenibili e non giustificate in un momento di difficoltà.

In più Preziosi avrebbe confermato l’intenzione a fine stagione di lasciare la presidenza ad un advisor che avrebbe il compito di trovare un acquirente e gestire la squadra fino al passaggio di mano.

Ma compratori per ora non se ne vedono all’orizzonte: l’ex presidente dell’Inter Pellegrini si è chiamato fuori e di sceicchi all’orizzonte neanche l’ombra, in un futuro che si prospetta nebuloso.

fc

AGGIORNAMENTO