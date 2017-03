Genoa, ieri test in famiglia con la Primavera

GENOVA 26 MAR. Un test in famiglia con la Primavera di mister Stellini per il Genoa. sollevato da impegni di campionato per lasciare campo alla Viareggio Cup, ha concluso i lavori in settimana per capitan Burdisso e compagni. Un collaudo per mettere minuti nelle gambe per la ripresa del torneo che vedrà il Grifo alle prese con l’Atalanta, molto utile a mister Mandorlini per valutare le condizioni del gruppo e raccogliere indicazioni lungo il percorso preparatorio. Una partitella senza crismi ufficiali di un’amichevole, giocata a buoni ritmi e infarcita di prove assortite.

Ieri intanto al Genoa Museum and Store si è tenuta una riunione con le società dilettantistiche interessate a stringere un accordo per far parte del Genoa Future Football: il progetto di affiliazione, rivolto alle scuole calcio in Liguria e nel territorio nazionale, sta crescendo sulla base delle sinergie attivate di anno in anno. Sono state una trentina le delegazioni dei club rappresentati, segno dell’interesse che suscita questa iniziativa in via di sviluppo e con livelli di proposte differenti.