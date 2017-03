Genoa, ieri doppia seduta di allenamento

GENOVA 23 MAR. Seconda seduta ieri a Pegli nella settimana libera da impegni di campionato. La squadra si è trattenuta al ‘Signorini’ per l’intera giornata e ha sostenuto un doppio allenamento agli ordini di mister Mandorlini; mattina in palestra, pranzo di gruppo nella club house di Villa Rostan e pomeriggio sul campo tra esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle tematiche. Per ovviare alle assenze dei giocatori impegnati con le Nazionali, sono stati aggregati alla prima squadra i giovani Amir, Anibal, Coppola, Logan e Quaini. A livello di infermeria invece proseguono i rispettivi iter riabilitativi Izzo, Ninkovic e Veloso, il quale ha ripreso un graduale contatto con la palla. Il programma di allenamento continua oggi, giovedì, con una singola seduta.