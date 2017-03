Genoa, già al lavoro in vista del Milan

GENOVA 13 MAR. Prima seduta della settimana per il Genoa in vista dell’anticipo con il Milan di sabato allo stadio Meazza (ore 20:45). I giocatori si sono ritrovati a Pegli per una sessione atletica e tecnica agli ordini dello staff. Dopo la sconfitta si è voltata pagina, ma ci vorrà tempo per smaltire le scorie. Tra corse, partitelle, percorsi e addestramenti, il gruppo ha chiuso il programma sul terreno di gioco senza inconvenienti, prima di un pranzo collettivo ai piani alti di Villa Rostan.

Per la trasferta con il team rossonero, mister Mandorlini dovrà ovviare all’assenza di capitan Burdisso, che era in regime di diffida ed è stato ammonito nella stracittadina. Perin e Veloso stanno proseguendo i rispettivi iter riabilitativi, hanno svolto lavoro differenziato Ninkovic, a segno all’andata e Orban. Nessun giovane è stato aggregato alla squadra, attesa martedì al Centro Sportivo Signorini per una sessione a porte chiuse.