Genoa e Samp, panchine verso la riconferma

GENOVA 24 MAR. Le panchine di Genoa e Samp hanno ancora qualche dubbio in vista della prossima stagione anche se per motivi completamente differenti.

La Samp sta facendo una seconda parte di stagione da media europea e questo sta attirando sul tecnico blucerchiato Marco Giampaolo le mire di diverse big del calcio europeo. Ferrero sta però discutendo del rinnovo dell’allenatore marchigiano e la sua permanenza è più che probabile.

Su sponda rossoblu Andrea Mandorlini, da poco subentrato a Ivan Juric, ha preteso un contratto fino al termine della prossima stagione e dunque non dovrebbe avere problemi alla conferma. I risultati non sono quelli sperati e questo dà credito all’inserimento di qualche tecnico emergente come Bucchi.

Ma le panchine genovesi sono vicine alla conferma dei loro condottieri.

