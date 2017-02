Genoa, duecento tifosi con la squadra a Pescara

GENOVA 17 FEB. Saranno circa duecento i supporter del Grifone che seguiranno la squadra nel lungo viaggio verso lo stadio Adriatico. La prevendita settore ospiti, riservata ai titolari di Dna Genoa e Our Way, chiude sabato alle ore 19 nelle ricevitorie del circuito TicketOne abilitate su tutto il territorio nazionale. In occasione del soggiorno in Abruzzo, una delegazione del Genoa Club Adriatico consegnerà una targa celebrativa a capitan Nicolas Burdisso, prossimo alla 98ma presenza in campionato con la maglia del Grifone. Per il Grifone sarà la seconda gara consecutiva fuori casa, dopo l’incontro perso una settimana fa al San Paolo.