Genoa, domani allenamento a porte aperte

Natale in famiglia, Santo Stefano con il Genoa. Perin e compagni riprenderanno la preparazione martedì pomeriggio con una seduta a porte aperte, decisa dalla società insieme a mister Ballardini, per favorire l’afflusso dei tifosi al Centro Sportivo Signorini. Famiglie e bambini in prima fila, come avviene durante le vacanze scolastiche. L’orario d’inizio è fissato alle 14:30. E testa a cuocere, visto che in questi giorni non c’è scampo, sull’impegno di sabato in casa del Torino degli ex, per toccare la boa del girone di andata. Non sono attese squalifiche da parte del giudice sportivo. Lo staff tecnico potrebbe avere, salvo complicazioni, la rosa al gran completo per la partita con i granata.