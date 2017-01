Genoa-Crotone, formazione: Simeone in dubbio

GENOVA 22 GEN. Mister Juric sta tenendo tutti sulla corda, in vista di una partita in cui fare valere la compattezza del gruppo per ritrovare il bandolo della matassa. All’allenamento ha preso parte Izzo, regolarmente convocato per il match con i calabresi. Le prove di matrice tattica hanno lasciato campo, nel corso dei lavori, allo sviluppo delle soluzioni per i calci piazzati. Questa la lista dei 24 convocati Grifoni che affronteranno i Pitagorici con i rispettivi numeri di maglia: 2 Edenilson, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Burdisso, 9 Simeone, 10 Ntcham, 11 Ocampos, 16 Beghetto, 17 Taarabt, 21 Orban, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 28 Brivio, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 51 Pinilla, 83 Rubinho, 93 Laxalt, 94 Cataldi, 99 Ninkovic.