Genoa, col Crotone per tornare a vincere

GENOVA 21 GEN. Recuperare tre punti per acquistare fiducia, riprendere il cammino e interrompere il digiuno. Domenica il Genoa aspetta il Crotone per girare pagina, con l’obiettivo di ritrovare una vittoria assente dal recupero con la Fiorentina. Erano i primi di dicembre. Un’occasione per annusare di nuovo il profumo dei tre punti, contro un’avversaria in crescita a livello di prestazioni, se non di classifica, capace di creare un mare di difficoltà a tutte le ultime squadre incontrate. Dopo il calendario proporrà la difficile trasferta con i viola, ricollocata di domenica alle 15. Forza – Vecchio – Cuore – Rossoblù!

E’ il momento di dare prova di compattezza e stringersi a livello ambientale intorno ai giocatori per contribuire a dare forza al gruppo. Al Ferraris questa domenica sono in arrivo appassionati di calcio, simpatizzanti del Genoa Cricket and Football Club, provenienti dall’Inghilterra e attesi in mattinata anche al Museo. In attività la Genoa Academy organizzata dai Figgi do Zena che promuovono, nei Distinti e nella Sud, una colletta per la coreografia del derby. Con un contributo minimo di 2 euro verrà consegnato un distintivo che disegna il senso di appartenenza: “Ama la tua Città, difendi i tuoi colori”.