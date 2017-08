Genoa-Cesena, pagelle LN: bocciata la difesa

GENOVA 13 AGO. Il Genoa soffre più del dovuto per battere il Cesena in Coppa Italia.

Assolutamente da rivedere la difesa mentre centrocampo ed attacco mostrano già buone cose.

Ecco le pagelle di LN:





DIFESA: 5 La nuova retroguardia genoana non ha convinto alla prima uscita stagionale: si temeva per Rosi adattato a difensore centrale ma è stato Spolli, l’elemento di esperienza, a non dare i risultati sperati.

CENTROCAMPO: 6 I meccanismi sono sicuramente da oleare ma le fasce funzionano già a dovere e i mediani sono di assoluta qualità e lo fanno vedere

ATTACCO: 6,5 Solito cinismo del Cholito Simeone e grande prova anche di Pandev, tornato in forma come nel finale di stagione

JURIC: 6 La squadra era in emergenza difensiva e in difficoltà fisica, ma alcune trame di gioco viste sono molto buone

Fc