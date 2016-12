Genoa, cammino migliore della scorsa stagione

GENOVA 24 DIC. Sette punti in più in classifica rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato per il Genoa. A un turno dalla fine del girone di andata, quando il Grifone ospiterà allo stadio Ferraris la Roma, la differenza di punti, 23 oggi, 16 allora, è un dato positivo con cui chiudere la porta e lasciarsi alle spalle il 2016, affacciandosi sul balcone per brindare all’arrivo dell’anno nuovo. Un indicatore del lavoro che il tecnico, Ivan Juric, in pochi mesi è riuscito ad assemblare per far quadrare i conti e filare le cose. Con la sensazione che, risultati alla mano, i punti collezionati non rispecchino del tutto la qualità delle prestazioni messe in campo in parecchie occasioni. Succede. Nella classifica delle squadre che hanno migliorato di più il proprio rendimento, il Genoa si colloca alle spalle solo della Lazio (+10) e dell’Atalanta (+8). Sul podio (+7).