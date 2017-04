Genoa, Burdisso e Rigoni “Gruppo unito”

GENOVA 14 APR. Serrare le fila, essere squadra, mettere tutto. Nella fase cruciale del campionato il Genoa riparte più compatto, più convinto, più unito. Il messaggio lanciato da mister Juric in conferenza è raccolto e rilanciato dalle dichiarazioni di capitan Nicolas Burdisso e di Luca Rigoni, seduti vicini a lui. “Questa conferenza è molto positiva per il messaggio che vuole promuovere” dice il numero 8. “È stata un’idea del mister condivisa da tutta la squadra. Ci sono ancora sette partite per dare il massimo e centrare l’obiettivo. Siamo più uniti che mai e vogliamo ribaltare la situazione. Le voci fanno parte del mondo del calcio e di ogni posto di lavoro. Va accettato. L’importante è essere equilibrati. I miei valori e le mie certezze non sono cambiate rispetto a sei mesi fa. La nostra concentrazione è sul lavoro e sulle partite. Ho fiducia che affronteremo la Lazio con la giusta aggressività. Non credo ci sia bisogno di lanciare appelli al pubblico. Non è possibile immaginare il Genoa senza l’apporto della sua gente”. Anche la parole del centrocampista rilanciano il leitmotiv del patto fiduciario che è stato sottoscritto. “Siamo qui per ripartire insieme, per risollevarci e metterci la faccia seguendo l’esempio del nostro capitano. Ci era dispiaciuto l’esonero dopo Pescara dopo tutti gli errori commessi, ora vogliamo terminare il lavoro che avevamo portato avanti insieme al mister. Abbiamo il desiderio di far vedere che uomini e giocatori siamo. I cali o le mancate reazioni segnalavano forse una questione di testa, poiché i risultati negativi lasciano sempre una scia di difficoltà. Servono carattere e personalità per recuperare le partite quando si va in svantaggio. È importante il nostro atteggiamento più che fare altri tipi di considerazioni”.