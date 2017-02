Genoa-Bologna: stadio blindato e contestazione ultrà

GENOVA. 26 FEB. Sale la tensione al Luigi Ferraris per l’incontro delle 15 di Genoa-Bologna. E se in campo, ci sarà l’esordio di mister Mandorlini dopo l’esonero di Juric per la sconfitta a Pescara del 5-0 con i giocatori pronti a dare battaglia, fuori dal campo ci sarà la contestazione della tifoseria.

Per questo c’è l’allarme ordine pubblico a Marassi con misure straordinarie di sicurezza.

In settimana buona parte della tifoseria organizzata ha invitato il pubblico a non entrare allo stadio in segno di protesta contro la società.

Ci sarà, però, un presidio di circa 500 tifosi all’esterno dello stadio, nessun presidio per impedire l’entrata, ma una manifestazione di protesta.

A livello di sicurezza a presidiare lo stadio ci saranno circa 200 tra agenti e carabinieri.

La zona di Marassi intorno a mezzogiorno è già stata chiusa al traffico. Ed è possibile che i tifosi si radunino in via Bobbio nei pressi del monumento a Vincenzo Spagnolo.

Per quanto riguarda la partita c’è ancora mistero sul gioco che adotterà Mandorlini. Si può fare un ipotesi sollo sulla formazione e il posizionamento dei giocatori in campo con un 4-3-3.

Le probabili formazioni.

GENOA (4-3-3): Izzo, Burdisso, Munoz, Laxalt; Hiljemark, Cataldi, Rigoni; Lazovic, Simeone, Palladino

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Torosidis, Oikonomou, Masina; Dzemaili, Viviani, Donsah; Verdi, Petkovic, Krejci