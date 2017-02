Genoa-Bologna, pagelle LN: brillano Lazovic e Ntcham

GENOVA 26 FEB. Il Genoa riaccuffa per i capelli il risultato della sfida casalinga contro il Bologna e trova un pari che soddisfa pochi nell’ambiente rossoblù.

Il migliore del Genoa è Lazovic sempre ficcante in fase offensiva quanto prezioso in fase difensiva oltre al francese Ntcham. Appannato più del solito invece Rigoni.

Le pagelle di LN:

LAMANNA 6: Non deve compiere particolari interventi

IZZO: 6,5 Annulla il dirimpettaio Verdi giocando una gara concentrata

BURDISSO: 6,5 Bravo a salvare due bolidi di Dzemaili riscatta le ultime scialbe prove.

MUNOZ: 5,5 Dei difensori è quello maggiormente in difficoltà per la velocià dei bolognesi.

LAZOVIC: 7 Dai suoi piedi partono le azioni più pericolose della squadra

HILJEMARK: 6 Una prova sufficiente per lo svedese che torna ad essere protagonista della mediana

CATALDI: 6 Esegue il compitino senza particolari sbavature

LAXALT: 6,5 Torna ad essere quello di inizio stagione

RIGONI: 5 Prova incolore per l’ex Palermo che spesso corre a vuoto

SIMEONE: 6 Ci mette tutta la voglia ma fatica a risultare pericoloso

PINILLA: 6 Tocca molti palloni a tutto campo e difatti non è incisivo sotto porta

NTCHAM: 7 Ha il merito di segnare un gol pesantissimo

TAARABT: 6 Entra ed accende la luce con l’assist del gol del pari

MOROSINI: sv

MANDORLINI: 6

FC