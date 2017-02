Genoa-Bologna, Mandorlini “Voglio solo vincere”

GENOVA 26 FEB. Non capita a tutti di fare un tratto di strada con il Genoa Cricket and Football Club. Nell’attesa del debutto il nuovo tecnico Andrea Mandorlini sfoglia la margherita e si prepara a una domenica di emozioni forti. I pensieri si accavallano l’uno sull’altro, come gli anni in un curriculum spesso così.

Dopo il periodo di inattività forzata c’è voglia di respirare il profumo del campo, veder rotolare il pallone in fondo al sacco, abbracciare i giocatori dopo un gol. La gara con il Bologna bussa alla porta. “Sto trepidando per questo esordio, non vedo l’ora di giocare questa partita. In settimana abbiamo fatto i conti con tante piccole incognite da risolvere. Ci sono tante situazioni, ambientali, nervose e tecniche da affrontare in questi novanta minuti. Ho visto il Bologna nelle ultime gare. Al di là delle sconfitte con l’Inter e con l’altra squadra di Genova, piene di recriminazioni, ha raccolto poco come noi e ha lo stesso spirito di rivalsa. La decisione da parte di chi non entrerà allo stadio va rispettata. Ci dispiace tanto perché abbiamo bisogno di tutti. Tocca a noi riportare entusiasmo e la gente allo stadio. Ai miei ho chiesto di dare qualcosa in più del normale anche per questo. Dal punto di vista fisico, mentale e tecnico. Di ricette pronte all’uso non ce ne sono. Al di là dei moduli e dei numeri in questi giorni avrei voluto fare tante altre cose, ma ritengo opportuno essere equilibrati, non eccedere con le nozioni o stravolgere il lavoro fatto da un bravo tecnico come Juric. Nella mia carriera sono stato fortunato ad allenare un grande campione come Luca Toni. Con lui ho avuto un rapporto straordinario. Lo ringrazio per gli anni insieme, i gol e il carattere. Abbiamo Simeone e Pinilla che sono attaccanti pronti. Negli occhi di Giovanni leggo tante similitudini con Luca. La stessa fame e la voglia di andare dentro. Avanti così può diventare proprio un giocatore importante”.

Quanto ci vorrebbe una iniezione di fiducia per tornare a rivedere sorrisi che mancano da oltre due mesi. Le parole escono con il contagocce di questi tempi, si procede a denti stretti. “E’ normale che quando non arrivano i risultati manchino le certezze. Può succedere anche alle grandi squadre con giocatori abituati a grandi competizioni. Ho giocato anche io, non bisogna nascondersi. So che quando ci sono questi momenti si fa fatica. Poi una vittoria può cambiare le convinzioni, dobbiamo essere compatti e concentrati per dare di più e meglio. Perin ha fatto un bel gesto con la sua visita ai compagni. Lotterà anche lui con noi, siamo contenti che stia recuperando. Più siamo e meglio è. Ho fatto tanti sogni su questo esordio e spero che arrivi una vittoria, ci vorrà anche po’ di fortuna. Non credo che la squadra giocherà con quella tranquillità che sarebbe necessaria ma lo sappiamo. E’ una situazione che dobbiamo superare così come vuole fare il Bologna. Noi giochiamo in casa. Da avversario so cos’è la Nord e l’apporto che si può ricevere in questo stadio. Mi auguro di ritrovare tutti i tifosi strada facendo, loro sono importanti per noi. Ho espresso ai ragazzi quanto ci tenga a vincere, l’importante è fare punti e muovere la classifica, se no sono solo parole. Voglio vedere una squadra tosta e giocatori pronti ad aiutarsi in campo pure a livello psicologico. Sui calci piazzati occorre fare meglio, essere più convinti, tornare al rendimento iniziale e a una difesa che incassava poche reti. Abbiamo giocatori con un’esperienza importante. Il concetto difensivo riguarda tutta la squadra, non un singolo reparto”.