Genoa, biglietti ribassati col Sassuolo

Per la partita in programma all’Epifania, sabato 6 gennaio allo stadio Ferraris con Us Sassuolo Calcio (ore 15), prezzi ribassati rispetto alla norma.

E Under 14 gratis allo stadio previo ritiro del titolo di accesso al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (ore 10-19), in servizio da martedì dopo la giornata di chiusura coincisa con la giornata di esordio del nuovo anno. Il primo impegno al Ferraris nel 2018 vale come debutto nel girone di ritorno dopo i 18 punti collezionati all’andata. Iniziative che offrono un incentivo a chi vorrà presenziare a Marassi per sostenere Perin e compagni nella gara con gli emiliani. Questi i costi base dei tagliandi disponibili anche nelle ricevitorie Listicket e direttamente sul sito www.listicket.com (*tariffa ridotta per gli Under 16): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Tribuna Superiore 40 euro (*20), Distinti 35 (*15), Gradinata Nord 25 euro, Gradinata Sud 20 euro (*10). Settore Ospiti 25 euro (10 euro per gli Under 16).