Genoa, biglietti per la trasferta di Napoli

GENOVA 7 FEB. Sono in vendita sui circuiti Listicket / Ticketone i tagliandi relativi al settore ospiti per l’anticipo di campionato del Genoa con il Napoli, in programma venerdì 10 febbraio allo stadio San Paolo (20:45) e valido per la 24ma giornata. I tagliandi sono reperibili al costo di 19 euro più diritti e sono riservati ai titolari di Dna Genoa e Our Way. La scadenza dei termini per l’acquisto è fissato alle ore 19 di giovedì. Il club campano ha comunicato che l’ingresso al settore ospiti inferiore è situato in corrispondenza del varco d’ingresso n° 26. Una rappresentanza della tifoseria sarà presente a Fuorigrotta, tra cui il Genoa Club Oregina Davide Cagnolari.