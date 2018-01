Genoa, Bertolacci vicino alle 200 da professionista

Alla prossima presenza si profila cifra tonda per Andrea Bertolacci. Il centrocampista del Grifone, se scenderà in campo lunedì all’Allianz Stadium, toccherà il traguardo delle 200 partite da professionista nei club di sua militanza. Con le maglie di Lecce, Genoa e Milan, ha infatti collezionato 183 gettoni in Serie A (21 gol, di cui 13 in casa e 8 in trasferta), 6 in Serie B, 9 in Tim Cup (1 gol), 1 in altro torneo. Totale 199. Come dire. Sarebbe d’uopo festeggiare alla prima occasione. La vittima preferita è l’Atalanta, cui ha realizzato quattro reti. Due in carriera ne ha segnate alla Juventus, prossima avversaria, di cui una al mitico Gigi Buffon. Due pure le espulsioni scontate in carriera. Colpisce sotto porta più nei secondi tempi (14 gol) che nei primi (8). Ha all’attivo un’unica doppietta in Serie A. Non è tutto. Sullo scacchiere di mister Ballardini e, prima, di mister Juric, è il giocatore nella rosa del Genoa a subire e conquistare il maggior numero di falli (40) dagli avversari, ex aequo con lo juventino Cuadrado e il milanista Suso. E’ nono in questa classifica che contempla tutti i calciatori del massimo campionato.