GENOVA 12 LUG. La notizia è di quelle sicuramente che fanno rumore, parecchio rumore: Pier Silvio Berlusconi sarebbe stato molto vicino all’acquisto del Genoa.

Secondo indiscrezioni, il figlio dell’ex premier del governo italiano era intenzionato a presentare un’offerta a Preziosi per il Grifone, spinto un po’ dalle pressioni del dottor Zangrillo, ma anche dalla fede del figlio Mattia di 22 anni, fotografato più volte con la maglia rossoblu addosso.

A frenare le intenzioni di Berlusconi jr sarebbe stata la sorella Marina, presidente di Fininvest, che non aveva alcuna intenzione di far fare alla società di famiglia un altro investimento in una squadra di calcio, dopo la vendita del Milan.





Una notizia che fa molto rumore in un momento delicato come quello che sta attraversando la società rossoblu, vicino alla cessione a Sri Group.

