Genoa-Benevento, la prima di Rossi al Ferraris

La prima di Giuseppe Rossi allo stadio Luigi Ferraris, nella veste ufficiale di tesserato del Genoa.

C’è questa primizia, che fa molto Natale, nella premessa di una gara che vale come uno scontro diretto, contro la simpatica matricola, per la Serie A Tim, del Benevento. Venerdì mister Ballardini ha diretto la seduta di rifinitura, prima del trasferimento in albergo per il ritiro. Gli esiti dell’allenamento hanno fornito alcune indicazioni. Come il recupero di Spolli inserito nell’elenco dei giocatori a disposizione. I forfait di Lazovic e Migliore invece non al meglio. Questi i 25 convocati dallo staff tecnico, con i rispettivi numeri di maglia. 1 Perin, 2 Spolli, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Bertolacci, 9 Centurion, 10 Lapadula, 11 Taarabt, 13 Rossettini 14 Biraschi, 16 Galabinov, 19 Pandev, 20 Rosi, 21 Brlek, 23 Lamanna, 27 Ricci, 30 Rigoni, 38 Zima, 40 Omeonga, 44 Veloso, 49 Rossi, 64 Pellegri, 87 Zukanovic, 93 Laxalt.