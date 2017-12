Genoa-Benevento, Ballardini: Vogliamo vincere in casa

Se sotto l’albero ci fossero i tre punti? Dietro a Babbo Natale, in casa rossoblù, si cela la faccia di Davide Ballardini. Da quando è salito lui sulla slitta, il Genoa ha preso a volare a ritmi da Europa League. Otto punti in cinque partite. Nello zaino una serenità che si è diffusa nell’ambiente a macchia d’olio. “Ah, è così: dite?” se la ride il tecnico, alle prese in settimana dai compagni di viaggio di tutti sotto le feste. Non solo partite, studio, allenamenti. Traffico in tilt. Regali da smarcare prima del semaforo rosso, parecchie caselle da riempire. Ce l’ho, manca. La corsa contro il tempo. Come arrivare primi sul pallone. “Non so cosa sia la serenità, non so dove abiti. Vedo una squadra che tiene bene il campo, sa come muoversi in difesa e, in fase di possesso, sebbene a tratti, sa cosa fare. Le qualità individuali vengono dopo altre prerogative. Se non dimostri furore agonistico, non vengono fuori. Serve grande attenzione e tanta voglia di fare bene. Una voglia fuori dal comune, straordinaria, per dare il meglio. La stagione è lunga, non siamo neanche a metà della strada: c’è da pedalare, da correre. Con il Benevento è un appuntamento molto importante. Altri ce ne saranno in futuro”.

La letterina è stata spedita via posta. I desideri messi nero su bianco per vivere una giornata all’insegna della genoanità. Il cielo è rossoblù: basta affacciarsi sul tramonto, su queste giornate invernali. Ciao, Franco. Ciao, Genoa. Poi tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare. Però. Non sarebbe male salire tutti sul carro lanciato. Una di quelle occasioni per andare alla ricerca di un briciolo di felicità. “Nelle tre gare giocate in casa, da quando siamo arrivati, non c’è stato un secondo in cui la nostra gente non abbia sostenuto la squadra e sia rimasta in silenzio. Bisogna fare una bella partita per loro. Hanno capito come questi giocatori non si risparmino, né si tirino indietro. Una certa discontinuità nell’arco di una partita ci può stare, è indotta magari dal fatto di non sentirsi completamente sicuri. Ci si abbassa, si lascia giocare gli avversari. Juventus e Firenze a parte abbiamo sempre segnato un gol, creando cinque o sei occasioni davanti alla porta. Sarebbe preoccupante se non fossimo in grado di produrle, ma miglioreremo in termini realizzativi. Rossi? A Torino è entrato bene, ha fatto vedere di essere sulla strada. Non so quanto tempo ci vorrà ancora, ma è a buon punto. Conosco le dinamiche del Benevento. Ha fatto grandi investimenti in estate, ha una società forte alle spalle, giocatori molto interessanti. In tante partite ha dimostrato la propria competitività”.