Genoa, attesi 20 mila tifosi contro la Lazio

GENOVA 14 APR. Quasi 20mila spettatori sono attesi allo stadio Ferraris per l’incontro con la Lazio (sabato, ore 15), tra cui circa 600 supporter biancocelesti. Le biglietterie dell’impianto in via Monnet apriranno il giorno della gara alle ore 10. Disponibili tagliandi anche per i sostenitori della Lazio solo se provvisti di tessera del tifoso, ma non per il settore ospiti dato che la prevendita specifica termina stasera alle ore 19. Sabato i biglietti saranno inoltre acquistabili al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4, presso le ricevitorie del circuito Listicket Lottomatica e sul sito di riferimento www.listicket.com. I prezzi base dei titoli di accesso sono i seguenti (*tariffa ridotta 8-16 anni non compiuti): Tribuna Inferiore Centrale: 100 euro (*50), Tribuna Superiore: 50 euro (*25), Distinti 40 euro (*20), Gradinata 20 euro (*10). Nel settore Distinti i ragazzi che partecipano alla Genoa Academy la scuola di tifo che si prefigge di promuovere i valori dello sport. Presenti pure i giovani calciatori provenienti dagli Stati Uniti che stanno seguendo un camp a Genova nell’ambito della Genoa Soccer Academy.