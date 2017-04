Genoa-Atalanta, pagelle LN: disastro Gentiletti-Pinilla

GENOVA 2 APR. Il Genoa affonda 0-5 contro l’Atalanta in una prestazione dove la difesa è da incubo e l’attacco totalmente inesistente.

L’unico che si salva è Laxalt, qualche sprazzo positivo dal giovane Morosini. Bocciati senza giustificazioni sia Gentiletti che Pinilla, che decidono il match con prestazioni da incubo.

Ecco le pagelle di LN:

RUBINHO: 5 I gol non sono tutta colpa sua ma alcuni sono per cosi dire aiutati dal brasiliano

GENTILETTI: 4,5 Un disastro, sempre in difficoltà in marcatura

BURDISSO: 5 Il Capitano sente la differenza di età con i giovani atalantini

MUNOZ: 5,5 E’ il meno peggio di un reparto disastroso

LAXALT: 6 Rivede il suo mentore Gasperini e torna a brillare

NTCHAM; 5 Sbaglia palloni banali ed è spesso avulso dal gioco,

IZZO: 5,5 Inizia a centrocampo per poi scalare in difesa rimanendo a galla nel naufragio rossoblù

RIGONI: 5 Dovrebbe recuperare palloni ma spesso non lo fa

LAZOVIC: 5 Un fantasma, mai pericoloso in avanti

SIMEONE: 5 Un inizio incoraggiante ma con il passare del tempo scompare dal gioco

PINILLA: 4 Con un’espulsione sciocca spegne le speranze di rimonta

HILJEMARK: 5 Entra ma non accede la luce nella mediana rossobl sbagliado molto in impostazione

BEGHETTO: sv

MOROSINI: 5,5 Prova qualche tiro da fuori, da premiare per i tentativi

MANDORLINI: 5 Doveva dare la scossa, ma la squadra ha l’encefalogramma piatto.

