Genoa, aperta la prevendita per l’Atalanta

GENOVA 27 MAR. Il Genoa comunica che da oggi alle ore 10, presso le ricevitorie Lottomatica e sul sito www.listicket.com, scattala prevendita per la gara con Atalanta Bc, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A Tim (Stadio Ferraris, domenica 2 aprile, ore 15). In occasione di questa partita è previsto l’ingresso gratuito nei settori Gradinata Sud e Distinti per gli Under 14, ottemperando alle modalità consultabili nella sezione stadio / biglietti omaggio Under 14 del sito ufficiale genoacfc.it.

A partire dalla giornata di martedì i biglietti saranno acquistabili pure al Ticket Office del Genoa Museum and Store (orario 10-19). Questi i costi base per il match con la squadra nerazzurra. *Tariffa ridotta 8-16 anni non ancora compiuti: Tribuna Inferiore Centrale: 100 euro (*50), Tribuna Superiore: 50 euro (*25), Distinti 40 euro (*20), Gradinata 20 euro (*10). Nella sede del Little Club Genoa torna a disposizione degli abbonati l’asilo “Il Nido del Grifone” per i bambini. Prenotazioni a infoacg@forzagenoa.net.