Genoa, aperta la prevendita per la sfida col Milan

E’ iniziata la prevendita per il match di domenica prossima allo stadio Ferraris con Ac Milan, ancora imbattuto nel 2018 e in corsa su tutti e tre i fronti in cui è impegnato (finalista Tim Cup 2017/18 insieme alla Juventus, atteso in settimana dall’andata degli ottavi di Europa League con l’Arsenal, in lizza per un posto in una competizione europea in campionato). I titoli di accesso sono acquistabili presso il Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19), presso le ricevitorie Listicket abilitate sul circuito nazionale e on-line sul sito di riferimento www.listicket.com.

Questi i prezzi base applicati per la sfida con la squadra rossonera (tariffa *Under 16): Tribuna Inferiore Centrale: 100 euro (*50), Tribuna Superiore: 50 euro (*25), Distinti: 40 euro (*20), Gradinata Nord e Sud: 25 euro (*10), Settore 5: 25 euro (*10), Settore Ospiti: 25 euro (*10). I tagliandi per gli Under 8 (1 euro) saranno reperibili anche il giorno della partita alle biglietterie dello stadio. La vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Lombardia è riservata ai titolari di tessera del tifoso. Per l’acquisto dei biglietti settore ospiti è necessario essere titolari di tessera del tifoso.