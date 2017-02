Genoa, aperta la prevendita per il Sassuolo

GENOVA 1 FEB. Il Genoa Cricket and Football Club comunica che è iniziata la prevendita per la gara con Us Sassuolo Calcio, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A Tim (Stadio Ferraris, domenica, ore 15). In occasione di questa partita è previsto l’ingresso gratuito nei settori Gradinata Sud e Distinti a favore degli Under 14, ottemperando alle modalità illustrate nella sezione stadio / biglietti omaggio Under 14 del sito ufficiale genoacfc.it. Per i supporter della squadra emiliana è stata attivata l’iniziativa “Porta un Amico allo Stadio”. I possessori di tessera del tifoso possono pertanto comperare, con le modalità in vigore, il titolo di accesso per un supporter non fidelizzato. Questi i costi base dei tagliandi reperibili al Ticket Office del GMS al Porto Antico, nelle ricevitorie Listicket Lottomatica e sul circuito www.listicket.com. *Tariffa ridotta 8-16 anni: Tribuna Inferiore Centrale: 100 euro (*50), Tribuna Superiore: 50 euro (*25), Distinti 40 euro (*20), Gradinata 20 euro (*10).