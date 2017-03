Genoa, ancora Neustift per il ritiro estivo

GENOVA 21 MAR. La valle degli sciatori, la valle del calcio. Per la dodicesima stagione non consecutiva la squadra del Genoa effettuerà la prima parte della preparazione estiva (dal 10 al 22 luglio) nella località di Neustift im Stubaital, nella valle austriaca che negli anni ha acquisito una solida fama, anche in termini di ospitalità di club e nazionali di calcio per i ritiri.

La conferenza di presentazione, a Villa Rostan, avrà luogo sabato 1° aprile, alla presenza di una delegazione del consorzio turistico Stubai Tirolo, guidata dal direttore Roland Volderauer.

La prossima estate dunque la valle austriaca si colorerà nuovamente di rossoblù con il classico folklore della tifoseria genoana.