Auguri ai carabinieri e ai cittadini della Liguria. Il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Amato, comandante interregionale dei Carabinieri per il Nord Ovest, stamane si è recato in visita al Comando Legione Carabinieri “Liguria”, dove è stato ricevuto dal comandante della Legione, Generale di Brigata Paolo Nardone.

Nella circostanza, il generale Amato ha incontrato i comandanti Provinciali, i responsabili delle principali articolazioni investigative dell’Arma ligure, nonché una folta rappresentanza delle 122 Stazioni dislocate sul territorio e una delegazione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e delle Benemerite.

L’alto ufficiale, nel corso del suo intervento, ha voluto ringraziare tutto il personale per il considerevole impegno svolto per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in considerazione del particolare momento legato alla minaccia terroristica in ambito nazionale ed internazionale, sottolineando nel contempo l’importanza del ruolo istituzionale a cui sono chiamati i carabinieri.





Al termine dell’incontro ha formulato gli auguri ai carabinieri e alle loro famiglie in occasione delle prossime festività natalizie.