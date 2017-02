GENOVA. 16 FEB. Sabato Lega e Noi con Salvini in piazza per chiedere elezioni politiche anticipate. #votosubito è l’hastang lanciata per raccogliere firme da presentare al presidente della Repubblica per avere elezioni a giugno. Accanto a quest’iniziativa parte anche la campagna di tesseramento 2017 Lega e Noi con Salvini.

Il leader del Carroccio sarà sabato al gazebo di Recco, in programma alle 11 sul lungomare Bettolo. All’appuntamento partecipano il segretario nazionale della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi e il vice Franco Senarega.

“Il prossimo fine settimana – ha detto Rixi – raccoglieremo, anche in Liguria, le firme da presentare al presidente della Repubblica per andare al voto subito. Non c’è più tempo da perdere. Bisogna dare voce agli italiani e mandare a casa il governo Renziloni, capace solo di parlare di legge elettorale, di cui alla gente non importa niente, e incapace di far ripartire il Paese, di dare lavoro ai nostri giovani e la pensione ai nostri anziani, di dire basta all’importazione di migliaia di clandestini.

Sono una trentina i gazebo già in programma nelle principali piazze della Liguria, ma il numero potrebbe ancora salire. I nostri militanti delle sezioni dislocate sul territorio, da Ventimiglia a Sarzana, passando per la Val Bormida e la Valle Scrivia, sono pronti a raccogliere le nuove adesioni per la campagna del tesseramento in corso.

In queste prime settimane, abbiamo già registrato una grande voglia tra la gente di avvicinarsi alla Lega, segno che le nostre idee chiare su immigrazione, lavoro e sicurezza vanno incontro ai bisogni delle persone, oltre agli steccati di ideologismi della vecchia politica da salotto”.